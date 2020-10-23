Центробанк РФ не стал менять ключевую ставку

Центральный Банк России снова решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. В период пандемии она уменьшилась почти на 2%.

«По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. <...> В 2021 году прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,0–4,0%. В 2022–2023 годах ВВП, по прогнозу, вырастет на 2,5–3,5 и 2,0–3,0% соответственно», — заявили в пресс-службе регулятора.

В ведомстве отметили, совет директоров решил сохранить пониженную ставку из-за нестабильной экономической ситуации в стране и мире. Кроме того, Банк России и дальше будет думать о снижении ключевой ставки. Следующее заседание, на котором Центробанк еще раз это обсудит, состоится 18 декабря. Также в пресс-службе сообщили, что наблюдается снижение ставок по депозитам и кредитам.

Ранее стало известно о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Она предполагает кредит на жилье под 6,5% годовых. Условия распространяются только на новостройки.