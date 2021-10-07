Центробанк РФ назвал официальный курс доллара

Банк России назвал официальные курсы валюты на 8 октября. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Центробанка.

Стоимость доллара составила 72,2854 рубля. Она упала на 28,28 копейки. Курс евро также упал. Он составил 83,6053 рубля, упав на 31,98 копейки. Специалисты отмечают укрепление российской валюты.

Кроме того, фондовый рынок также растет. Индекс Мосбиржи достиг 4221,70 пункта (+1,20%), а РТС находится на отметке в 1847,47 пункта (+1,57%).

Ранее финансист Шибанов предостерег россиян от инвестирования в валюту. Рублевые вклады и инвестиции в российской национальной валюте сейчас выгоднее, чем в долларах или евро, уверяет Шибанов.