Центробанк РФ назвал курс доллара и евро на 16 декабря

Официальный курс евро вырос на 40,76 копеек на 16 декабря. Он составил 83,2375 рубля. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Курс доллара поднялся на 38,12 копейки. Он составил 73,8510 рубля за единицу. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 39,3 копейки — до 78,0749 рубля.

Ранее курс турецкой лиры достиг рекордно низкого значения. Он составил 14 лир за доллар. С начала 2021 года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро: это одно из самых крупных падений стоимости этой валюты за последние несколько лет.