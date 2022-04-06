Центробанк РФ назвал криптовалюты финансовой пирамидой

Легализация оборота криптовалют может привести к тому, что россияне станут активно инвестировать в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой. Об этом говорится в ответе первого заместителя главы Центробанка Ксении Юдаевой на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина. Сообщение процитировало РИА «Новости».

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — говорится в сообщении представителя ЦБ.

Распространение мошенничества при торговле крипотвалютами может привести к тому, что россияне лишатся большой части своих сбережений. Также в ЦБ отметили, что криптовалюта активно используется в противоправной деятельности: это создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов.

Ответ Центробанка последовал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в России. Горелкин составил его на основании мартовского круглого стола по данной теме на площадке «Единой России».

Участники круглого стола предложили предоставить инфраструктурным объектам и производителям аппаратных и программных средств налоговые льготы и меры господдержки, а также обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения.

Ранее западные СМИ озвучили новые планы ЕС по ужесточению антироссийских санкций. Они затрагивают российские банки, семьи бизнесменов и криптовалютную сферу.

Усиление ограничений по использованию криптовалют в Европе объясняют необходимостью перекрыть обходные пути для финансовых санкций. Предполагается, что очередной пакет карательных мер должны анонсировать в ближайшие дни.