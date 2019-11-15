Центробанк решил сохранить монеты
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что ЦБ в ближайшие годы не планирует отказываться от металлических рублей и копеек. Об этом сообщила «Газета.ru».
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«Тарифы на ряд услуг и товаров, в том числе такие социально значимые, как лекарства, исчисляются в копейках. Именно поэтому мы обязаны обеспечить необходимое количество монет в обороте», — пояснил он.
По словам Демиденко, монеты в один, два, пять и 10 рублей Банк России получает назад на треть меньше, чем выпускает. Эти монеты теряются и остаются в копилках.
Замдиректора также добавил, что российские монеты пользуются спросом в транспорте, аптеках и в вендинговых автоматах.
Ранее стало известно, что лишь 2% россиян смогли полностью отказаться от наличных денег. Банкноты все еще остаются наиболее популярным способом оплаты покупок и услуг в России.