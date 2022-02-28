Центробанк решил не возобновлять торги на Мосбирже 1 марта

Банк России решил не возобновлять торги во вторник, 1 марта, на Московской Бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Как указано, режим работы Мосбиржи на среду, 2 марта, объявят на официальном сайте ЦБ до 09:00 по московскому времени 2 марта 2022 года.

Утром 28 февраля стало известно о введении Центробанком временного запрета для брокеров на продажу ценных бумаг, которые были куплены в России иностранцами.

В ходе валютных торгов на рынке Forex 28 февраля, евро торговался на исторических максимумах — по 127,15 рубля. Доллар — по 83,89 рубля. Ранее в Центробанке заявляли, что начали валютные интервенции. Цель этих действий — стабилизация курса российской валюты. За день до этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о том, что действия ЦБ РФ на территории Евросоюза необходимо ограничить.