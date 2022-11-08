Центробанк разработал новые меры поддержки россиян | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 02:48 Центробанк разработал новые меры поддержки россиян Банк России разработал новые меры поддержки россиян РИА "Новости"

Читать 360tv в

ЦБ подготовил и разослал профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендации по поддержке россиян. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Профессиональных участников рынка ценных бумаг призвали создать опцию изменения условий оплаты за обслуживание, в том числе абонентской платы, и реструктуризации или списания начисленных комиссий, следует из документа.

Реклама

Также регулятор просит воздерживаться и от реализации права на обращение взыскания на имущество клиентов для погашения долгов.

Реклама

Ранее совет директоров Центробанка оставил ключевую ставку без изменений на уровне в 7,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания заявила, что цикл снижения близок к своему завершению. Сейчас все зависит от внутренних и внешних факторов, а также от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, пояснила глава Центробанка.

Размер процентной ставки Банка России напрямую влияет на различные отрасли экономики и личные финансы простых людей. «360» обсудил с экономистами, что такое ключевая ставка и как она помогает регулировать экономику.