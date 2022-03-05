Центробанк разработал меры поддержки малого и среднего бизнеса

Центральный банк России совместно с правительством разработал антикризисные программы кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба регулятора.

Бизнес получит возможность воспользоваться оборотным кредитом на срок до года, а также инвестиционным кредитом на срок до трех лет.

В рамках оборотного кредита малый бизнес может воспользоваться льготным кредитом либо рефинансировать полученный ранее кредит по ставке не выше 15% годовых, а средние предприятия — не выше 13,5%.

Программа рассчитана до 30 декабря 2022 года, общий объем кредитования — 340 миллиардов рублей.

Инвестиционные займы предоставят по программе, которую Банк России проводит вместе с АО «Корпорация МСП».

«Ставки по ней не превысят 15% для малых предприятий и 13,5% для средних. Лимит программы определен: 335 миллиардов рублей. По оценке АО „Корпорация ‚МСП‘“, он будет выбран в течение 2022 года», — сообщил ЦБ.

В реализации программы выступит широкий круг банков.