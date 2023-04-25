Деньги 25 апреля 2023, 00:22 Центробанк разработал механизм для решения проблем россиян по кредитам ЦБ предложил ввести комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках Freepik

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Банк России предложил внедрить новый механизм для решения проблем должников по кредитам. Инициатива заключается об упрощении комплексной реструктуризации задолженностей в разных банках, сказано на сайте регулятора.

«У банков появился новый механизм взаимодействия для решения проблемы должников, которые попали в сложную жизненную ситуацию», — пояснили в сообщении.

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Заемщик может обратиться в финансовую организацию для комплексного урегулирования задолженности в случае потери работы, длительной болезни или других сложностей.

По данным Центробанка, нередко человек оформляет потребительский кредит в банке, где получает зарплату, а ипотеку в другом. Во время финансовых затруднений он продолжает выплачивать ипотеку, но появляются просрочки по второму займу, написал RT.

В большинстве случаев кредиторы не знают друг о друге или не могут договориться о снижении платежей, после этого они обращаются в суд для взыскания долга, тогда заемщик может лишиться жилья.

Стандарт защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности может решить эту проблему на условиях, которые будут устраивать обе стороны.