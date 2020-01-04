Центробанк разработает правила решения проблем с ипотечными каникулами

Российский Центробанк собрался выпустить свод правил по решению проблемных ситуаций с ипотечными каникулами. По данным регулятора, к концу III квартала 2019 года поступило без малого 10 тысяч заявлений о предоставлении ипотечных каникул.

Не многие знают, но с 31 июля 2019 года в России действует закон, который дает право заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами. Под ипотечными каникулами имеется в виду то, что после вынужденного перерыва либо ежемесячный платеж будет увеличен. либо срок погашения кредита увеличен.

«В настоящее время Банк России обобщает информацию, получаемую из обращений граждан, а также от кредиторов в целях анализа правоприменительной практики для выработки предложений о возможных путях решения возникающих сложностей при реализации требований закона о предоставлении ипотечных каникул», — рассказали в Банке России. Сообщение Центробанка процитировал ТАСС.

Из почти 10 тысяч заявок, поступивших за три квартала 2019 года в банки на ипотечные каникулы, 56% банки рассмотрели, по 44% были запрошены документы, подтверждающие возникновение права на получение ипотечных каникул. Одна из наиболее частых причин, по которой клиенты просят послабления — снижение среднемесячного дохода и невозможность своевременно погашать платежи.