Деньги 17 марта 2023, 15:37 Центробанк рассматривал разные сценарии решения по ключевой ставке Глава ЦБ Набиуллина заявила о рассмотрении варианта повышения ключевой ставки РИА «Новости»

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Совет директоров Банка России в ходе заседания в пятницу, 17 марта, рассматривал разные варианты изменения ключевой ставки. В том числе ее повышения. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В конечном счете участники заседания решили оставить ключевую ставку на 7,5% без изменений.

Она подчеркнула, что шансы на увеличение ключевой ставки по итогам года выше, чем ее снижение.

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«Риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения», — заявила Набиуллина.

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В официальном заявлении регулятора говорится, что рост цен остается умеренным. Инфляционные ожидания россиян на ближайшую перспективу снизились, но сохраняются на повышенном уровне вместе с ценовыми прогнозами предприятий. При этом деловая и потребительская активность увеличилась.

Риски возможного увеличения инфляции несут только ускоренные траты из бюджета, ухудшение внешней торговли и ситуация на рынке труда. Но общий баланс ситуации с прошлого заседания не изменился, поэтому ключевую ставку оставили без изменений.

В дальнейших решения Центробанк станет опираться на динамику инфляции, а также реакцию рынков на внешние и внутренние условия. При усилении рисков роста цен ключевую ставку повысят.