Центробанк рассказал о курсе валют

Стоимость иностранных валют упала по отношению к рублю. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Центробанка.

Стоимость доллара снизилась на 1,20 копейки. Она составила 73,46 рубля. Стоимость евро снизилась на 35,94 копейки. Теперь его цена составила 86,12 рубля.

Однако утренние торги закончились ростом стоимости доллара и евро. Цена доллара выросла на 2,5 копейки, до 73,59 рубля. Курс евро составил 86,3875 рубля, что выше предыдущей отметки на 28,75 копейки.

Рубль сохранит свои позиции в течение августа. По мнению главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, его цена может даже возрасти.