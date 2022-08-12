Центробанк рассказал, как будет жить Россия в ближайшие годы

Центробанк РФ представил адаптационный и кризисный варианты развития российской экономики. Проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов» опубликовали на сайте банка.

Сценарий предполагает, что мировая экономика будет развиваться и дальше по сформированным трендам. Масштабной рецессии не будет. Сохранится также нынешний геополитический фон с ограничениями на экспорт и импорт РФ. В этом случае ВВП России в 2022 году может снизиться на 4-6%.

Согласно кризисному сценарию фрагментация в мировой экономике может оказаться более выраженной. Рынки больше локализуются. Страны также будут локализовывать производство. Тогда есть риск значительного ухудшения состояния мировой экономики. Может усилиться и геополитическое давление на Россию. Например, могут еще больше ограничить российский экспорт.

Ранее телеканал CBS News объяснил причины роста рубля жесткими ограничениями Центробанка и подорожанием топлива. За последние месяцы рубль максимально укрепился относительно предыдущих семи лет.