Центробанк рассказал, чьи наличные в России будут сильнее контролироваться

В рамках новых правок закон предусматривает обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Центробанка.

В ведомстве сообщили, что теперь у кредитных организаций отпала необходимость в ручном режиме выявлять соответствие проводимой операции с видом деятельности организации.

Представитель регулятора уточнил, что обязательному контролю будет подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных юридического лица на сумму 600 тысяч рублей и более.

Он также обратил внимание, что вступившие в силу поправки не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов. Нововведения призваны лишь облегчить отчетность для банков.