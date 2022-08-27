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    27 августа 2022, 13:50

    Центробанк расширил возможности по продаже наличной валюты людям

    Центробанк расширил возможность для банков по продаже наличных долларов и евро населению

    Глеб Гладков

    Центробанк разрешил банкам продавать населению наличные доллары и евро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

    Центробанк расширил возможности по продаже наличной валюты людям

    Речь идет о валюте, поступившей после 9 апреля, и не только от физических лиц, но и из других источников. Так что для граждан РФ ничего не меняется.

    «Если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — рассказали в пресс-службе.

    Меры действуют до 9 марта 2023 года.

    Ранее департамент информационной безопасности Центробанка предложил новый законопроект, согласно которому кредитные организации обязаны в течение 30 дней возвращать похищенные со счета клиента средства. В новой инициативе прописаны важные оговорки — вернут только средства, отправленные на счета мошенников, известных ЦБ.