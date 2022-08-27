Центробанк расширил возможности по продаже наличной валюты людям

Центробанк разрешил банкам продавать населению наличные доллары и евро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Речь идет о валюте, поступившей после 9 апреля, и не только от физических лиц, но и из других источников. Так что для граждан РФ ничего не меняется.

«Если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — рассказали в пресс-службе.

Меры действуют до 9 марта 2023 года.

Ранее департамент информационной безопасности Центробанка предложил новый законопроект, согласно которому кредитные организации обязаны в течение 30 дней возвращать похищенные со счета клиента средства. В новой инициативе прописаны важные оговорки — вернут только средства, отправленные на счета мошенников, известных ЦБ.