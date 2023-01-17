Деньги 17 января 2023, 04:41 Центробанк раскрыл схему отмывания денег с помощью монет РБК: Центробанк раскрыл схему отмывания денег с помощью монет РИА «Новости»

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Центробанк выявил новую схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя регулятора.

«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств», — заявили в ЦБ.

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Речь идет о монетах, сделанных из золота или серебра. Они являются законным средством платежа и могут использоваться при расчетах. При этом стоимость этих монет зависит от цены драгоценного металла, поэтому постоянно меняется. Наиболее популярной инвестиционной монетой считается золотой «Георгий Победоносец». Ее номинал составляет 50 рублей. Центробанк выпустил порядка 6,2 миллиона таких монет.

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Компании-обнальщики несколько раз перепродают инвестиционные монеты между аффилированными посредниками. После этого монеты продают банку, чтобы обналичить деньги. Это делают подставные физические лица, действующие на законных основаниях. Каждая подобная операция обычно составляет около 10-25 миллионов рублей.