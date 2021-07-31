Центробанк предупредил россиян о долгосрочной инфляции

Инфляция в России будет долгосрочным явлением. Такое заявление сделала председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times.

Она отметила, что в конце 1990-х и 2000-х годов в России долгое время сохранялся период высокой инфляции. Она достигала низкого уровня только на непродолжительные промежутки времени.

«Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее, но они реагируют на пандемию, цены растут», — заявила Набиуллина.

При этом в сентябре ЦБ начнет обсуждение возможного снижения целевого показателя инфляции. Ранее Набиуллина отмечала, что регулятор не планирует повышать цели по инфляции, потому что это нецелесообразно. При обсуждении денежно-кредитной политики страны всегда рассматривают только возможность ее снижения.

Она подчеркнула, что ЦБ проводит политику, которая направлена на борьбу с инфляцией и улучшение положения населения страны.

«Инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего», — сказала Набиуллина.

В конце июля в ключевую ставку повысили до 6,5% — сразу на один процентный пункт. По словам Набиуллиной, это ужесточение ДКП в цикле может быть последним. Однако пока говорить об этом преждевременно. При снижении устойчивых факторов, компонентов инфляции и инфляционных ожиданий ставка может вернуться в нейтральный диапазон.

В 2021-м годовая инфляция в стране составит 5,7–6,2% по базовому сценарию. Однако ЦБ рассчитывает, что в 2022 году уровень снизится до 4–4,5% и в дальнейшем останется в пределах 4%. Такого результата поможет достичь кредитно-денежная политика, которую проводят в стране.