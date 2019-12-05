Центробанк предупредил о падении курса доллара и евро

Согласно данным ЦБ, в пятницу, 6 декабря, курс доллара достигнет 63,8135 рубля. Этот показатель на 38 копеек ниже установленного ранее курса. Евро будет стоить 70,7245 рубля. Европейская валюта тоже подешевеет на 38 копеек по сравнению с курсом на 5 декабря.

На открытии торгов на Московской бирже в четверг, 5 декабря, курс доллара снизился на 13 копеек по сравнению с показателями предыдущего дня и составил 63,82 рубля. А курс евро опустился на 12 копеек по сравнению с закрытием — до 70,72 рубля. Позже американская валюта начала расти и к 12:30 стоила 63,91 рубля. Евро также прибавил в цене и к этому же времени составил 70,88 рубля.