Центробанк предрек ужесточение условий кредитования для россиян

В Центробанке ожидают, что уже во второй половине 2021 года ставки по кредитам повысятся, а условия выдачи займов ужесточатся. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе регулятора.

Основные изменения, по прогнозам, коснутся именно ставок. На них окажет влияние рост инфляции и повышение ключевой ставки. Кроме того, может уменьшиться и максимальный размер ссуд, сократиться срок кредитования и ужесточатся требования к заемщикам.

Пока в пресс-службах крупнейших банков России сообщают, что на данный момент условия выдачи кредитов не изменились — и вряд ли изменятся в ближайшее время. Тем не менее, эксперты ожидают этого уже к концу текущего года. Дело в том, что в условиях пандемии нужно сократить риск просрочек, потому что закредитованность населения постоянно растет.

Из-за этих изменений возможно, что и число кредитов, которые собираются взять россияне, тоже перестанет расти. Отметим, что ставка ЦБ уже постепенно повышается. С марта по июль текущего года она изменилась с 4,25 до 6,5%.

Эксперты объяснили, почему россиянам становится все сложнее платить по кредитам. По их словам, все дело в том, что государство не заинтересовано в сохранении доходов населения.