15 июня 2023, 11:35
Центробанк предостерег государство от чрезмерного управления трансформацией экономики
Глава ЦБ Набиуллина: соблазн управлять трансформацией экономики подавит частную инициативу
Темпы трансформации экономики России превысили ожидания Центробанка и важно, чтобы государство не стремилось управлять этим процессом. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила на сессии ПМЭФ-2023, что это подавит частную инициативу и вернет плановую экономику, сообщил ТАСС.
«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу. Уже не говорю о риске, в крайнем случае реставрации плановой экономики», — сказала она.
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Такой исход, по ее словам, мог показаться невозможным, но это не так — достаточно дать государству право решать, какие производства и проекты развивать, на что направлять деньги. Глава Центробанка предупредила, что рывок отраслей за счет государственных вливаний — это не структурная перестройка экономики.
Эльвира Набиуллина сказала, что трансформация пошла быстрее, чем рассчитывали в Центробанке. По ее словам, на это повлияла адаптация многих предприятий к новым условиям.
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