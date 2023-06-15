Деньги 15 июня 2023, 11:35 Центробанк предостерег государство от чрезмерного управления трансформацией экономики Глава ЦБ Набиуллина: соблазн управлять трансформацией экономики подавит частную инициативу РИА «Новости»

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Темпы трансформации экономики России превысили ожидания Центробанка и важно, чтобы государство не стремилось управлять этим процессом. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила на сессии ПМЭФ-2023, что это подавит частную инициативу и вернет плановую экономику, сообщил ТАСС.

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу. Уже не говорю о риске, в крайнем случае реставрации плановой экономики», — сказала она.

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Такой исход, по ее словам, мог показаться невозможным, но это не так — достаточно дать государству право решать, какие производства и проекты развивать, на что направлять деньги. Глава Центробанка предупредила, что рывок отраслей за счет государственных вливаний — это не структурная перестройка экономики.

Эльвира Набиуллина сказала, что трансформация пошла быстрее, чем рассчитывали в Центробанке. По ее словам, на это повлияла адаптация многих предприятий к новым условиям.