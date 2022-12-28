Деньги 28 декабря 2022, 08:08 Центробанк предложил ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой более одного раза ЦБ направил в правительство предложение об ужесточении требований по льготной ипотеке РИА «Новости»

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Центробанк в декабре направил в правительство России предложение об ограничении пользования льготной ипотекой гражданами не более одного раза. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Это позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости.

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«Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость», — уточнила она.

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По ее словам, подобные схемы усиливают рост цен на недвижимость, снижая доступность жилья для граждан.

Данилова не исключила, что уже в I квартале 2023 года регулятор планирует ужесточить требования по льготной ипотеке.