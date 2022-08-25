Центробанк предложил механизм возврата украденных мошенниками денег

Департамент информационной безопасности Центробанка предложил новый законопроект, согласно которому кредитные организации обязаны в течение 30 дней возвращать похищенные со счета клиента средства. «Известия» рассказали, как это отразится на работе банков.

В новой инициативе прописаны важные оговорки — вернут только средства, отправленные на счета мошенников, известных ЦБ. Регулятор планирует создать базу таких счетов, однако механизмы работы такого массива данных пока не ясны. Эксперты пока не могут определить, как именно будет собираться информация, и как банки будут проверять получателей платежей.

«Тем не менее начинание правильное. Если список мошеннических переводов будет централизованным, это поможет бороться с такими операциями. А при правильной реализации банки в принципе не будут отправлять средства людям из списка ЦБ РФ, — пояснил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Мошенники — это высокоадаптивная каста преступников, они опасны тем, что очень оперативно реагируют на повестку дня. В последнее россияне все чаще сталкиваются с финансовым мошенничеством с участием методов социальной инженерии.