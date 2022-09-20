Центробанк повысил курс доллара на 20 сентября | 360°

Деньги 20 сентября 2022, 01:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Центробанк повысил курс доллара на 20 сентября

Читать 360tv в

Центральный банк России установил официальные курсы валют на 20 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальные данные регулятора.

Курс доллара достиг отметки в 60,17 рубля, что выше предыдущих показателей на 0,13%. Евро также вырос. Он увеличился на 0,17% до отметки в 60,04 рубля.

Реклама

Центральный банк устанавливает курсы валют в будни. За основу он берет данные Московской биржи.

Реклама

0 0 0 0 0 0