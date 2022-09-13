Центробанк понизил официальный курс доллара на 14 сентября | 360°

Все новости

Общество

14 сентября 2022, 01:12

Памятник вратарю появился в «Парке Легенд» в Москве

Мир

14 сентября 2022, 00:37

Власти Грузии ответили на призывы Украины открыть «второй фронт» против России

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 00:10

Сайт «Миротворец» обвинили в нарушении прав детей

Подмосковье

14 сентября 2022, 00:03

Торжественное открытие выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo состоялось в Подмосковье

Важное

13 сентября 2022, 23:55

Ситуацию на границе Армении и Азербайджана оценит миссия ОДКБ

Мир

13 сентября 2022, 23:39

Гей-парад и «шествие семей» в Белграде отменили

Подмосковье

13 сентября 2022, 23:38

Около 60 каратистов из Подмосковья отобрали для участия в первенстве России

Мир

13 сентября 2022, 23:32

Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

Культура

13 сентября 2022, 23:23

Названы сериалы-победители премии «Эмми — 2022»

Деньги

13 сентября 2022, 23:50

Центробанк понизил официальный курс доллара на 14 сентября

Читать 360tv в

Центральный банк России установил официальные значения доллара и евро на среду, 14 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.

Реклама

Американская валюта потеряла 38,92 копейки. Она опустилась до значения в 60,0676 рубля. Евро также упал в цене. Он снизился до отметки в 60,9364 рубля. Это ниже на 37,63 копейки, в сравнении с предыдущими показателями.

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама