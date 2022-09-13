Центробанк понизил официальный курс доллара на 14 сентября | 360°

Деньги 13 сентября 2022, 23:50 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк понизил официальный курс доллара на 14 сентября

Читать 360tv в

Центральный банк России установил официальные значения доллара и евро на среду, 14 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Американская валюта потеряла 38,92 копейки. Она опустилась до значения в 60,0676 рубля. Евро также упал в цене. Он снизился до отметки в 60,9364 рубля. Это ниже на 37,63 копейки, в сравнении с предыдущими показателями.

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