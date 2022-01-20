Центробанк покажет обновленную банкноту 100 рублей

Центробанк уже в ближайшие месяцы покажет новую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев.

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — процитировала Алексеева газета «Известия».

О новой купюре зампредседателя ЦБ рассказал во время встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ. Он отметил, что регулятор также планирует обновить банкноты пяти номиналов. Речь идет о купюрах 1000 и 5000 рублей, которые поступят в обращение в 2023 году. Через год выпустят новые 500 рублей, а затем выйдут 10 и 50 рублей.

По словам Алексеева, в ближайшие годы спрос на наличные деньги сохранится. Причем востребованы будут не только банкноты, но и монеты.

«Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит», — привел мнение зампредседателя ЦБ ТАСС.

Также Алексеев пояснил, что регулятор не стал поддерживать выпуск пластиковых денег из-за возможного негативного влияния на экологию.