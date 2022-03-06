Центробанк подтвердил доступность всех выпущенных в РФ карт Visa и MasterCard

Карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ в обычном режиме до истечения срока действия. В Центробанке посоветовали при поездках за границу брать с собой наличные и карту «Мир».

Операции по картам Visa и MasterCard, напомнили в пресс-службе регулятора, обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Никакого влияния санкций на нее нет.

«Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — подчеркнули в Банке России.

Держателям «пластика» доступны операции в банкоматах, оплата и переводы с карту на карту. Трансграничные операции по Visa и MasterCard невозможны: ими нельзя оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах и пользоваться за рубежом.

В случае заграничных поездок россиянам посоветовали брать с собой наличную валюту. некоторые страны также принимают карту «Мир». Сейчас ей можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В списке, обратило внимание РИА «Новости», отсутствуют Кипр, Узбекистан и ОАЭ, которых раньше упоминал Сбербанк.

Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом, написал РБК со ссылкой на НСПК, можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Ее принимают как в России, так и в 180 странах, работающих с Union Pay.