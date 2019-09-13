Центробанк поддержал систему Минфина о добровольных пенсионных накоплениях
Министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала об отношении к этой идеи в интервью информационному агентству Nation News.
Минфин раскрыл детали проекта новой системы пенсионных накопленийПодробнее
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Основная цель закона — это создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в ЦБ поддержали предложенную систему.
В ближайшее время законопроект представят для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом. После этого документ рассмотрят в правительстве.