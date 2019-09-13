Центробанк поддержал систему Минфина о добровольных пенсионных накоплениях

Минфин раскрыл детали проекта новой системы пенсионных накоплений Подробнее

Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Основная цель закона — это создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в ЦБ поддержали предложенную систему.

В ближайшее время законопроект представят для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом. После этого документ рассмотрят в правительстве.