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05 сентября 2022, 19:08

Центробанк озвучил курсы доллара и евро на 6 сентября

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Пресс-служба Центробанка РФ озвучила новые курсы валют на 6 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.

Так, американский доллар закрепился на уровне 60,9 рубля, а евро — 60,1 рубля.

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К 16:37 по московскому времени курс доллара вырос на 0,11%, а евро — на 0,94% соответственно.

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