Центробанк озвучил курс доллара и евро на 17 декабря

Банк России представил официальный курса валют на пятницу, 17 декабря. Об этом написала «Экономика сегодня».

Американский доллар подешевел на 28,02 копейки, составив 73,5708 рубля.

Европейская валюта также показала снижение по сравнению с четвергом на 8,04 копейки. Ее цена составила 83,1571.

По словам аналитиков, на заседании совета директоров Центробанка, которое пройдет 17 декабря, может быть принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов.