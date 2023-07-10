Деньги 10 июля 2023, 23:45 Центробанк оценил влияние попытки мятежа ЧВК «Вагнер» на курс рубля ЦБ: попытка мятежа ЧВК «Вагнер» не оказала серьезного влияния на месячную динамику рубля РИА «Новости»

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Попытка ЧВК «Вагнер» в конце июня устроить мятеж не оказала существенного влияния на курс рубля. К такому выводу пришли аналитики Центрального банка, сообщил РБК со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков.

При этом в Центробанке признали, что 23–25 июня курс рубля часто менялся. Это было связано в возросшим интересом к валюте.

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«Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках», — рассказали в ЦБ.

Отмечается, что в те выходные физлица купили иностранной валюты на 6,2 миллиарда рублей. При этом, по словам аналитиков, быстрое подавление мятежа поспособствовало оперативной стабилизации на валютном рынке.

За июнь рубль ослаб к доллару на 10,4%. В обзоре эксперты объяснили это сокращением поступления валюты от экспорта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не видят угрозы финансовой стабильности страны из-за снижения курса рубля. По словам, ситуация в экономике сложилась лучше, чем можно было прогнозировать.