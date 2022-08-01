Центробанк оценил вероятность деноминации в России

Экономических причин для деноминации в России нет, этот вопрос не стоит даже обсуждать, заявил «Известиям» заместитель председателя Центробанка Сергей Белов. Модернизация банкнот проводится с другими целями.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит. <…> Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными», — пояснил зампред ЦБ.

Белов напомнил деноминацию 1998 года, которая происходила после периода гиперинфляции. Проведенные изменения были нацелены на укрепление доверия к российской национальной валюте, подчеркнул Белов. Она была затратной и продолжительной, банкноты обменивали в течение трех лет.

Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 банкнот, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений, сообщил Белов. В результате нововведения защитный комплекс купюр станет более совершенным.