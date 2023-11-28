Деньги 28 ноября 2023, 15:19 Центробанк отреагировал на информацию о банкротстве СПБ Биржи ЦБ России: ситуация с заявлением о банкротстве СПБ Биржи близка к преступлению РИА «Новости»

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Ситуация с информацией о банкротстве СПБ Биржи близка к преступлению. Такое мнение выразил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка России Михаил Мамута. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал ситуацию недопустимой. По его словам, в этом вопросе должны разобраться правоохранительные органы и те, кто занимается расследованиями случаев с манипулированием рынком.

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Мамута подчеркнул, что в Центробанк пока не поступали жалобы от инвесторов. Также сама биржа не подавала документы о банкротстве.

«Если смотреть на это с точки зрения рынка, то было, очевидно, манипулирование ценными бумагами», — констатировал он.

Мамута также допустил, что вся ситуация могла быть банальной случайностью. Однако это маловероятно, потому что кто-то мог хорошо заработать на перепадах на рынке, заключил он.

Пресс-служба СПБ Биржи сообщила, что заявление о банкротстве оказалось подлогом. Компания собирается обратиться в правоохранительные органы. Из-за информации о возможном банкротстве СПБ Биржи акции рухнули почти на 30%.