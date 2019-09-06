Центробанк отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»

«Поволжский страховой альянс» (ПСА) лишился лицензии на осуществление страхования по решению Центрального банка России.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦБ, ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования и ОСАГО. Центробанк также назначил на полгода временную администрацию в компанию.

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«Данное решение принято в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, превышает 20% от величины страховых резервов», — приводит агентство текст сообщения ЦБ.

На решение регулятора также повлиял факт нарушения более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, установленного Центробанком.

ПСА был создан рядом промышленных предприятий Самарской области в 2001 году. Компания занималась страхованием ОСАГО, имущества физических и юридических лиц, страхованием от несчастных случаев и другими видами страхования.