Центробанк отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦБ, ПСА лишился лицензий на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования и ОСАГО. Центробанк также назначил на полгода временную администрацию в компанию.
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«Данное решение принято в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, превышает 20% от величины страховых резервов», — приводит агентство текст сообщения ЦБ.
На решение регулятора также повлиял факт нарушения более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, установленного Центробанком.
ПСА был создан рядом промышленных предприятий Самарской области в 2001 году. Компания занималась страхованием ОСАГО, имущества физических и юридических лиц, страхованием от несчастных случаев и другими видами страхования.