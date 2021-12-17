Центробанк отозвал лицензию у НКО «Премиум»

Центробанк России с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Премиум». Она базировалась в Москве.

«НКО „Премиум“ проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами, нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщило регулирующее ведомство РИА «Новости».

По величине активов «Премиум» был на 359-м месте в отечественной банковской системе.

Ранее сообщалось, что теперь люди смогут не только сами выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять ее после получения займа, не ухудшая его условий.

Необходимые изменения в проект постановления правительства внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Банки обяжут давать клиентам полный список страховых организаций, с которыми возможно заключение договора при оформлении займа. От компаний при этом потребуется только соответствие необходимому кредитному рейтингу.