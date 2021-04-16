Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

Центробанк отозвал лицензию у уральского банка «Нейва» с 16 апреля. По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе страны.

«Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сообщили на сайте регулятора.

Екатеринбургский банк, по данным ЦБ, в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Регулятор также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вкладчикам, так как уральский банк является участником системы страхования вкладов, вернут 100% остатка средств с учетом начисленных процентов по вкладам, но не более 1,4 миллиона рублей на одного человека. Выплаты производятся «Агентством по страхованию вкладов».