Центробанк отметил снижение стоимости иностранной валюты

Центральный банк России опубликовал данные о курсах иностранных валют. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

С 10 по 12 июля 2021 года курс доллара составит 74,4675 рубля. Стоимость американской валюты снизилась на 0,7277 рубля. Стоимость евро снизилась на 0,6358 рубля. На данный момент стоимость евро составила 88,1397 рубля.

Россия приняла решение отказаться от американской валюты в Фонде национального благосостояния. Основную ставку сделали на другие валюты: в том числе, на евро, юань и иену, а также на безналичное золото. Такое решение восхитило китайских коллег.