Деньги 28 декабря 2023, 10:34 Центробанк отменит комиссии для банков за переводы СБП ЦБ сообщил об отмене комиссий для банков за переводы между гражданами в СБП Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Комиссии для банков за переводы между российскими гражданами в СБП навсегда отменят. Такое решение принял Центробанк, заявила пресс-служба финансового регулятора.

Льготный период ранее действовал до 1 июля 2024. Переводы в СБП не облагались комиссией для банков, если они осуществлялись между гражданами.

Реклама

«Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — указали в пресс-службе.

Ранее ЦБ предупредил россиян о телефонных мошенниках, представляющихся банковскими служащими. Финансовый регулятор опубликовал самые расхожие фразы аферистов, услышав которые следует повесить трубку.

Центробанк напомнил, что настоящий сотрудник будет звонить только с официального номера организации и не требовать просить перевести деньги на «безопасный» счет. Аферисты также часто просят граждан оказать помощь в задержке нарушителей. В пресс-службе ЦБ рассказали, что правоохранители никогда не требуют раскрыть им финансовые данные, не проводят важные беседы по телефону и не предлагают участвовать в задержке подозреваемых.