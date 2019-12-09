Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря
Доллар растет, а евро — падает. Курс двух главных мировых валют Центробанка опубликован на официальном сайте, сообщила «Свободна пресса».
Согласно данным регулятора, американский доллар поднимется относительно рубля на одну копейку. Его стоимость составит 63,7244 рубля. Евро потеряет пять копеек. Стоимость европейской валюты будет 70,5047 рубля.
9 декабря на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился относительно предыдущего дня на семь копеек, до 63,71 рубля. Стоимость евро опустилась на три копейки по сравнению с закрытием и составляла 70,47 рубля.
Но днем ситуация немного изменилась — валюта США начала расти и в половину первого дня стоила 63,77. Евро также прибавил и к этому же времени стоил 70,58 рубля.