Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Согласно данным регулятора, американский доллар поднимется относительно рубля на одну копейку. Его стоимость составит 63,7244 рубля. Евро потеряет пять копеек. Стоимость европейской валюты будет 70,5047 рубля.

9 декабря на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился относительно предыдущего дня на семь копеек, до 63,71 рубля. Стоимость евро опустилась на три копейки по сравнению с закрытием и составляла 70,47 рубля.

Но днем ситуация немного изменилась — валюта США начала расти и в половину первого дня стоила 63,77. Евро также прибавил и к этому же времени стоил 70,58 рубля.