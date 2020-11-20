Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные

По информации регулятора, в выходные стоимость доллара будет составлять 76,0120 рубля. Отмечается, что это на 25 копеек меньше прежних показателей. Евро опустится до отметки 90,2643 рубля. Валюта ЕС станет дешевле на восемь копеек по сравнению с курсом на пятницу.

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 20 ноября, курс доллара увеличился на 12 копеек относительно показателя четверга и составлял 76,19 рубля. Курс евро на вырос на семь копеек - до 90,41 рубля.