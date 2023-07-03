Деньги 03 июля 2023, 19:29 Центробанк опубликовал курсы валют на 4 июля Доллар подорожал по отношению к рублю

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Центральный банк России представил курсы доллара, евро и юаня по отношению к рублю на 4 июля. Об этом сообщила «СвободнаяПресса».

Курс доллара составит на завтрашний день 89,3255 рубля. Это выше предыдущего показателя на 94 копейки. Курс евро же прибавил рубль 24 копейки и составил 97,2582 рубля. За единицу юаня придется отдать 12,2923 рубля. Он подорожал по отношению к рублю на 14 копеек в сравнении с официальным курсом субботы.