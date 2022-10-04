Центробанк опубликовал курс валют на 5 октября | 360°

Деньги 04 октября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк опубликовал курс валют на 5 октября

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Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 5 октября. Об этом сообщило РИА ФАН.

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По данным информагентства, курс европейской валюты поднимется на 1,78 рубля и составит 56,17 рубля. Американский доллар также прибавит в цене. Он подорожает на 1,22 рубля и подойдет к отметке в 58,79 рубля.

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