Деньги 27 декабря 2022, 22:23 Центробанк опубликовал курс валют на 28 декабря

Читать 360tv в

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 28 декабря. Об этом написали «Известия» со ссылкой на сайт регулятора.

Реклама

По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 1,5603 рубля и составит 74,1829 рубля. Американский доллар прибавит в цене 1,4859 рубля и подойдет к отметке в 69,9346 рубля. Китайский юань также подорожает. Его курс поднимется на 21,24 копейки до 9,9458 рубля.