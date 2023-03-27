27 марта 2023, 23:16
Центробанк опубликовал курс доллара на 28 марта
Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара и евро на 28 марта. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Официальный курс доллара вырос по отношению к рублю, прибавив 12 копеек. Он поднялся до отметки в 76,5662 рубля.
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Евро потерял 10 копеек и составил 82,2913 рубля. За единицу китайского юаня придется отдать 11,1098 рубля, что ниже предыдущих показателей на одну копейку.
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