Деньги 27 марта 2023, 23:16 Центробанк опубликовал курс доллара на 28 марта

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Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара и евро на 28 марта. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Официальный курс доллара вырос по отношению к рублю, прибавив 12 копеек. Он поднялся до отметки в 76,5662 рубля.

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Евро потерял 10 копеек и составил 82,2913 рубля. За единицу китайского юаня придется отдать 11,1098 рубля, что ниже предыдущих показателей на одну копейку.