11 декабря 2023, 23:26
Центробанк определил порядок продажи заблокированных иностранных активов
ЦБ: инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам
Совет директоров Центробанка определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который позволит российским инвесторам продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за деньги со счетов типа «С». Об этом сообщили на сайте регулятора.
В ЦБ отметили, что торги могут запустить после того, как правительственная комиссия утвердит условия и правила их проведения. После этого управляющие компании паевых инвестиционных фондов должны будут проинформировать своих клиентов о начале торгов.
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Ранее Минфин России предоставил инвесторам право вести переговоры по обмену заблокированных зарубежных активов. Замглавы ведомства Иван Чебесков заявил, что у прямых контактов с регуляторами нет перспектив.
В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов зарубежных инвесторов на заблокированные за границей средства россиян. Такая мера поможет попавшим под санкции гражданам РФ.
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