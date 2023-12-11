Деньги 11 декабря 2023, 23:26 Центробанк определил порядок продажи заблокированных иностранных активов ЦБ: инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам РИА «Новости»

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Совет директоров Центробанка определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который позволит российским инвесторам продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за деньги со счетов типа «С». Об этом сообщили на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что торги могут запустить после того, как правительственная комиссия утвердит условия и правила их проведения. После этого управляющие компании паевых инвестиционных фондов должны будут проинформировать своих клиентов о начале торгов.

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Ранее Минфин России предоставил инвесторам право вести переговоры по обмену заблокированных зарубежных активов. Замглавы ведомства Иван Чебесков заявил, что у прямых контактов с регуляторами нет перспектив.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов зарубежных инвесторов на заблокированные за границей средства россиян. Такая мера поможет попавшим под санкции гражданам РФ.