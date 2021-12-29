Центробанк ограничит выдачу кредитов отдельной категории россиян

Около трети россиян с кредитами тратят на погашение задолженности 80% своих доходов. В связи с этим ЦБ предупредил банки о грядущих ограничениях на выдачу потребительских кредитов. Регулятор собирается ввести лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, на погашение которых будет уходить более 80% доходов заемщика. При этом у банков доля подобных кредитов не должна превышать 25%, а у микрофинансовых организаций — 35%. Об этом написали «Известия».

С января по сентябрь доля просроченных кредитов выросла на 9,2%, а на начало октября впервые достигла суммы в 970 миллиардов рублей. При этом около 7,1 миллиона кредитов находятся в состоянии дефолта. Из всей массы проблемных активов около 60% приходятся на займы наличными, 37% — на кредитные карты, 1,5% составляет автокредитование, 0,5% — ипотека.

Лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, погашение которых съедает более 80% доходов заемщика, планируют установить с 1 июля 2022 года. После введения этой нормы под сокращение попадет около 10% кредитов, которые сейчас выдают банки, и около 11% — микрофинансовые организации.

Эксперты подчеркнули, что такие меры ввести надо было давно. Однако для защиты наиболее уязвимых групп граждан — излишне закредитованных и с низкими доходами — этого явно недостаточно.

Уровнем закредитованности отдельно взятого человека обычно считается высоким, если 50% дохода уходят на выплату долгов. Но эту группу плательщиков новые меры никак не затронут. Вероятно, именно к этому лимиту будет стремиться регулятор в долгосрочной перспективе.

Кроме того, ряд экспертов считают, что новые меры ЦБ могут привести к всплеску теневого кредитования, скрываемого под видом частных займов от одного физического лица другому.