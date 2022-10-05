Центробанк обнародовал курс валют на 6 октября | 360°

Деньги 05 октября 2022, 23:54 Поделиться Telegram

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Viber Центробанк обнародовал курс валют на 6 октября

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Российский Центробанк установил официальный курс валют на 6 октября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт регулятора.

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По данным информагентства, курс европейской валюты поднимется на 1,89 рубля и составит 58,06 рубля. Американский доллар также прибавит в цене. Он подорожает на 61,30 копейки и подойдет к отметке в 59,40 рубля.

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