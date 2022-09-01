Деньги 01 сентября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Центробанк объявил курс валют на 2 сентября

Читать 360tv в

Банк России установил официальный курс валют на 2 сентября, сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт регулятора.

Американский доллар не изменит своих суточных показателей и останется на отметке в 60,24 рубля.

Реклама

Европейская валюта прибавит в цене. Ее курс вырастет с 60,2141 рубля до 60,28 рубля.

Реклама

0 0 0 0 0 0