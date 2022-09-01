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Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

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Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Деньги

01 сентября 2022, 23:20

Центробанк объявил курс валют на 2 сентября

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Банк России установил официальный курс валют на 2 сентября, сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт регулятора.

Американский доллар не изменит своих суточных показателей и останется на отметке в 60,24 рубля.

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Европейская валюта прибавит в цене. Ее курс вырастет с 60,2141 рубля до 60,28 рубля.

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