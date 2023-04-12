Деньги 12 апреля 2023, 12:53 Центробанк объяснил причины ослабления рубля Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля ценами на нефть и снижением экспорта РИА «Новости»

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Текущее ослабление рубля связано с падением нефтяных цен и общим снижением экспорта. Об этом на выступлении в Государственной думе сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, ее слова привел ТАСС.

«Экспорт у нас снизился в стоимостном выражении, произошло падение цен на нефть. Все это повлияло на ослабление курсовой стоимости рубля», — сказала Набиуллина.

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По словам главы регулятора, зафиксированный в последние дни рост цен на энергоносители обязательно скажется на рубле в следующие периоды, процитировал ее RT.

Набиуллина предупредила, что попытки искусственно управлять курсом могут привести к финансовым кризисам и резким девальвациям валюты.

«Центробанк выступает не за административное определение курса, а за более стабильный валютный рынок», — отметила глава ЦБ.

Ранее Центробанк сообщил, что в настоящее время в России нет необходимости возвращаться к репатриации валютной выручки у экспортеров.