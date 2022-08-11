Центробанк объяснил опасность фиксированного курса рубля

При фиксированном курсе рубля Россия может потерять часть экономического суверенитета. Плавающий валютный курс значительно снижает риски финансовой стабильности и может предотвратить жесткие финансовые кризисы, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов в видеоблоге «Что по чем?» на YouTube-канале регулятора.

Плавающий курс рубля защищает экономику от внешних шоков, это стабилизатор экономики, отметил Тремасов.

«Фиксированный курс действительно не позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику. Вы теряете часть вашего экономического суверенитета. <...> Для того, чтобы проводить независимую ДКП и не транслировать глобальные шоки и инфляцию в нашу экономику, мы должны иметь плавающий валютный курс», — пояснил директор департамента Банка России.

Попытка зафиксировать курс рубля может оказаться вредной, так как экономика России «переходит к новому равновесию», отметил Тремасов. В сложившихся обстоятельствах фиксирование валютного курса невозможно из-за введенных санкций.