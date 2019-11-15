Центробанк объяснил, куда деть поврежденные купюры

По информации «Российской газеты», покупатели и продавцы часто спорят из-за поврежденных купюр. Однако потребителям важно помнить, что любая организация обязана принять оплату даже загрязненной, изношенной, надорванной и утратившей углы банкнотой. На купюре также могут быть потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна и оттиски штампов. Эта обязанность касается предприятий всех форм собственности.

«Если у банкноты значительные повреждения — сохранилось не менее 55% первоначальной площади — такая банкнота тоже является платежеспособной, но с ней лучше сразу обратиться в банк», — пояснил Демиденко.

По его словам, финансово-кредитная организация должна принять купюру на экспертизу. Отказ считается нарушением.

Специалисты оценивают поврежденные купюры бесплатно. После того, как сданная банкнота пройдет экспертизу, «гражданину выплатят сумму денег, признанных платежеспособными, через кассу кредитной организации или зачислят на его счет».